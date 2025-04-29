Kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 479 kavşakta, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi kullanılarak trafik daha akıcı hale getiriliyor. Sistemin ilerleyen süreçte tüm kavşaklara yayılması hedefleniyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına devam ediyor. Kavşak düzenlemeleri, alt-üst geçit yatırımları ve yeni imar yolları ile kentin ulaşım altyapısını güçlendiren Büyükşehir, akıcı trafik için kavşakları da Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’yle kontrol ediyor. 479 adaptif kavşağın 412’si İzmir Ulaşım Merkezi’nden (İZUM) uzaktan erişimle yönetiliyor. Sahada bulunan kameralar ile 168 adet sinyalizasyon tesisli kavşak 7 gün 24 saat izleniyor. Sistemin ilerleyen süreçte kent genelindeki tüm kavşaklara yayılması hedefleniyor.

Yalçınkaya: Sistemi 7 gün 24 saat işletiyoruz

Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’nin tüm kent genelinde hizmet verdiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkan Vekili Özgür Yalçınkaya, “İzmir genelinde belediyemizin işletmesinde 609 kavşağımız var. Bunlardan 479’u akıllı trafik sistemine dahil, 412’sine de uzaktan erişimimiz var. Şehrimizdeki bu kavşakları 7 gün 24 saat işletiyor ve çalıştırıyoruz. Dinamik bir sistemle trafik yoğunluğuna, kavşaktaki anlık yüke göre yeşil ışık süresi kavşak kontrol cihazı tarafından kendiliğinden ayarlanıyor ve gereksiz beklemelerin önüne geçiliyor. Yayalar da kavşakta butona bastığında yeşil ışık yanıyor. Önümüzdeki süreçte şehrin başka bölgelerindeki kavşaklarımızı da akıllı kavşak haline getireceğiz” dedi.

Trafik yoğunluğuna müdahale

Uzaktan erişimli kavşaklara İZUM hizmet binasından 7/24 anlık olarak bağlantı imkânı bulunuyor. Sahada bulunan kameralar ile 168 adet sinyalizasyon tesisli kavşak anlık izlenebiliyor. İZUM hizmet binasındaki kontrol odasında bulunan trafik polisleri aracılığıyla sürekli iletişimde olunan saha trafik ekiplerinden alınan anlık bilgilerle, kavşaklarda ve akslarda oluşan trafik yoğunluğuna düzenli olarak müdahale ediliyor. Alınan önlemlerle trafik akışının olağan hale getirilmesi için çalışılıyor. Uzaktan erişim imkânı bulunan kavşaklarda, yoğunluk oluşan aksa istenildiği kadar anlık yeşil süresi verilebiliyor.