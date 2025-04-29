Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman Sezonu play-off çeyrek final serisinin ilk maçında deplasmanda iLab Basketbol’u 79-76 mağlup ederek, önemli bir avantaj yakaladı. Serinin ikinci maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde play-off çeyrek final serisinin ilk maçında deplasmanda rakibini mağlup ederek, önem bir avantaj elde etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede iki takım da ortaya koyduğu performansla alkış toplarken, maç boyunca heyecan bir an olsun düşmedi.

İlk periyodu 13-13 eşitlikle geçen karşılaşmada, devre arasına 30-29’luk üstünlükle giren taraf Konya temsilcisi oldu.

Üçüncü çeyrekte de başa baş bir oyun sergilenirken sarı-siyahlılar, final periyoduna 56-52 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Konya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 79-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

RÖVANŞ 1 MAYIS’TA KONYA’DA

Serinin ikinci maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Sarı-siyahlılar, bu mücadeleyi kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.