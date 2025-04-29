Artvin 1. Amatör Ligi’nde şampiyonluk düğümü Borçkaspor ile Murgulspor Kulübü arasında oynanacak kritik maçla çözülecek. Murgulspor Kulübü, şampiyonluk için kenetlendi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin 1. Amatör Ligi’nde son haftaya girilirken şampiyonu bu hafta sonu Borçka’da oynanacak Borçkaspor-Murgulspor Kulübü karşılaşması belirleyecek.

Ligin geride kalan 9 haftasında Murgulspor Kulübü 22 puanla lider durumda bulunuyor. Hemen ardından 21 puanla Borçkaspor ikinci sırada yer alıyor. Kritik müsabakanın sonucu yalnızca Artvin şampiyonunu değil, aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselecek takımı da belirleyebilir.

Murgulspor’a şampiyonluk için beraberlik yetiyor. Borçkaspor’un ise şampiyon olabilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Murgulspor Kulübü Teknik Direktörü Bahadır Basa, hafta sonu oynanacak müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, “Kardeş Kulübümüz Borçkaspor ile hafta sonu oynayacağımız müsabaka Artvin liginin şampiyonunu belirleyecek. Belki de Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkacak takımı belli edecek. Bu müsabakada iki takım da kardeşçe ve dostça mücadele edip iyi olanın kazanacağı bir müsabaka olacak. Tüm Murgul halkını bu önemli müsabakaya bekliyoruz. Bu centilmence geçecek olan müsabaka sonunda kazanan ve şampiyon olan takım biz olacağız.” dedi.

MURGULSPOR’U 2002 YILINDA 3. LİGE ÇIKARTMIŞTI

Murgulspor’un teknik direktörlüğü yaptığı 2002 yılında 3. Lige çıkarttığını anımsatan Basa, şunları söyledi:

Hafta sonu çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bizlerin şampiyon olması için tüm takım arkadaşlarımızla ve takıma gönül vermiş Murgul halkı ile birlikte bu şampiyonluğu elde edeceğiz. Biz 2002 yılındaki taraftar grubunun kitlesinin daha fazla olduğu ve Murgul halkının takıma sahip çıktığını gördük. Şimdi de aynı ruhu ve desteği görüyoruz. Bizler de bu sahiplenmenin karşılığı olarak şampiyonluğu Murgul’a getirmek için elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk düğümünün çözülmesine sayılı günler kala Murgul'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Futbolseverler ise bu müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.