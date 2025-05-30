İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek ve onlara doğa ile iç içe, yenilikçi bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla Yenifoça Anaokulunda ‘Açık Hava Sınıfı (Ağaç Ev Konsepti)’ ve ‘Açık Hava Deprem Eğitim Parkuru’ açılışı gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Okul öncesi öğrencilerin afetlere karşı fiziksel ve psikososyal dayanıklılıklarını artırmayı ve çevre farkındalığı oluşturmayı hedefleyen açık hava sınıfı ve deprem eğitim parkuru açılışına; Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Foça İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, şube müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen “İZMO Deprem Kitabı” temel alınarak tasarlanan ve içerisinde salınım köprüsü, geçiş tüneli, sarsıntı deneyim alanı ile güvenli toplanma noktası gibi modüllerin yer aldığı eğitim parkurunda çocuklar, oyun temelli öğrenme anlayışıyla afet farkındalığını erken yaşta ve güvenli bir ortamda edinme fırsatı buluyor. Ağaç ev konseptiyle tamamen doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen açık hava sınıfında ise, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun doğa temelli öğrenme etkinlikleriyle çocuklara hem doğa sevgisi hem de çevre farkındalığı aşılanıyor.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenifoça Anaokulu Müdürü Ayşe Girengir, “Bugün, büyük bir emeğin ve inancın ürünlerini hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Burada, çocuklarımızı bilinçlendirmeyi ve onlar için güvenli öğrenme alanları oluşturmayı hedefledik. Hem deprem farkındalığını artırmak hem de doğa temelli açık hava sınıfımızı çocuklarımızla buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak pek çok projede hep birlikte yol almak dileği ile emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

İZMİR EĞİTİM AİLESİ GELECEĞE SEVGİ VE GÜVENLE BAKIYOR

‘Açık Hava Sınıfı’ ve ‘Açık Hava Deprem Eğitim Parkuru’ açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün burada her ayrıntısı özenle planlanmış, çocuklarımız için büyük bir emekle hazırlanmış eğitim alanlarının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak, her alanda onları desteklemek ve onların yanında olmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu özel alanlar, evlatlarımızın doğayla bağ kuracağı, öğrenmenin sınırlarını duvarların ötesine taşıyacağı mekânlardır. İzmir eğitim ailesi olarak biz, çocuklarımızı bilgiyle donatmanın ötesinde, onları çevresine duyarlı ve afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetiştirmeyi en önemli görevimiz sayıyor; onların güvenli ve mutlu bir ortamda büyümesi için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı projeleri hayata geçiren tüm eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

EĞİTİMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Programın devamında Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, katkılarından dolayı İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye plaket takdim etti. Ardından Kaymakam Türköz, yaptığı konuşmada, Yenifoça Anaokulu Müdürü ile okul aile birliğinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek projelerde iş birliği yapmanın önemini vurguladı. Öğrencilerin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak adına bu tür eğitim alanlarının hayati bir rol üstlendiğini belirtti. Çocukların geleceği için gerçekleştirilen projelere desteklerinin süreceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Okul aile birliği ile okul müdürüne plaket takdim edilmesi sonrasında, anaokulu öğrencileri tarafından “Kafkas Yöresi Halk Oyunları” gösterisi sergilendi. Ardından, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ‘Açık Hava Deprem Eğitim Parkuru’ ve ‘Açık Hava Sınıfı’ açılışını gerçekleştirdi. Parkurun gezilmesi ve çocukların etkinliklere katılmasından sonra program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.