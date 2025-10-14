İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı tatbikat programı kapsamında, Manisa merkezli meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan, bölgesel masa başı ve saha tatbikatı İzmir’de gerçekleştirildi. AFAD’ın düzenlediği tatbikatta, deprem senaryosu üzerinden ilerlenerek enkazdan yaralı tahliyesi ve helikopter destekli kurtarma çalışmaları yapıldı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından muhtemel bir depreme hazırlık amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Masa başı ve saha uygulamalarından oluşan tatbikat, Manisa merkezli 6.6 büyüklüğünde bir depremin ardından yapılacak müdahaleleri konu aldı. Senaryo gereği depremin hemen ardından, aralarında emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerinin de bulunduğu kurum temsilcileri, AFAD İl Müdürlüğü’nde toplanarak kriz masası oluşturdu. Masa başı koordinasyonun ardından arama kurtarma ekipleri sahada görev aldı. Yıkılmış bina enkazlarında yapılan çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri ve ileri teknolojik cihazlar kullanıldı. Enkaz altında yaralı olarak senaryoya dahil edilen cansız mankenler, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu çıkarıldı. Çatıya çıkartılan yaralı cansız manken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kara helikopteriyle gerçeği aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

İzmir özelinde Vali Dr. Süleyman Elban sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatta; afet ve acil durumlara müdahale hazırlıklarının tatbikatlar yoluyla denenmesi, Ege Bölgesi’nde meydana gelebilecek muhtemel bir depremde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin intikali, il ve ilçe AFAD Yönetim Merkezleri’nin 0. (sıfırıncı) dakikadan itibaren, özellikle afet yönetiim süreçlerine katılımı amaçlandı. İl Afet müdahale planında görevli tüm paydaş kamu ve özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmeyi ve planlarda görevli personelin eğitilmesini de amaçlayan tatbikatta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden elde edilen tecrübeyle kamu ve özel sektör kaynaklarının etkin kullanılması, tüm müdahale gruplarının afet yönetim süreçlerine katılımı, afet gruplarının imkân ve kabiliyetlerinin ihtiyaçlara göre ölçülmesi hedeflendi.

Tatbikata, İzmir İli Afet Müdahale Planı’nda yer alan İzmir AFAD Merkezi başta olmak üzere, senaryoya konu depremden etkilenen İzmir ilçelerinin de dahil edildiğini kaydeden Vali Dr. Süleyman Elban, "Tatbikat esnasında; Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Aliağa, Kemalpaşa, Buca, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Torbalı, Balçova, Menderes, Narlıdere, Bayındır, Tire, Foça, Bergama ve Kınık olmak üzere 20 ilçemizin ilçe AFAD yönetim merkezleri faaliyete geçirildi. İzmir İli Yerel Düzey 23 Afet Grubu ile birlikte fiili saha tatbikatımızı icra ettik. İl Afet ve Acil Durum Müdürü’müz Nazif Ekinci’den deprem senaryosuna göre ilk gelen bilgiler doğrultusunda genel durum hakkında bilgi aldıktan sonra, depremden etkilenen 20 ilçemizin kaymakamlarına video konferans ile canlı bağlantı kurarak ilçelerindeki son durumu öğrendik. Değerlendirmelerimizi yaptık. Tatbikatın sahadaki kısmında ise Menemen ilçemizde 2 enkaz, Bornova ilçemizde 1 enkaz ve Kemalpaşa ilçemizde 1 enkaz ve Akdeniz Kimya Fabrikası’nda; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditler tatbikatı fiilen icra ediliyor" dedi.

Tatbikata bin 299 personel 230 araç ve ekipman katılıyor

Tatbikatta, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, önceden üzerlerine yüklenen görev ve sorumluluklar doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Vali Elban, AFAD akrediteli sivil toplum kuruluşlarının da tatbikata dahil edildiğini belirterek, "Saha tatbikatına İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği, AFAD tarafından akredite edilen 18 kamu ve sivil toplum kuruluşu ekibiyle eğitimlerini tamamlamış 6 STK fiilen katılıyor. Tatbikatı 82 kurum ve kuruluştan bin 299 personel ve biri helikopter olmak üzere 230 araç ve ekipmanın fiilen katılımıyla icra ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkemizin deprem başta olmak üzere bir dizi doğal afet riskiyle her an karşılaşabileceğini hatırlatan Vali Dr. Süleyman Elban, AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve geliştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP), muhtemel afetlerde tüm vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren oldukça önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Vali Elban: "Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız"

İzmir’in deprem bakımından yüksek risk grubunda olduğunu anımsatan Vali Dr. Süleyman Elban, "Afetlerle mücadelede en etkili yöntem, risk gerçekleşmeden önce harekete geçmektir. Bu anlayışla hareket eden kamu kurumlarımız, akredite sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, afet müdahale planlarını sürekli olarak gözden geçirip güncellemektedir. Hedefimiz, herhangi bir afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve toplumun tüm kesimlerini bu sürecin aktif bir paydaşı haline getirmektir. Zira afetler sadece yıkıcı olaylar değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığımızı sınayan ciddi birer sınavdır. Afetler gerçekleşmeden alınacak önlemlerin, afet sırasında gösterilecek refleksler kadar hayati olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle tüm kurumlarımız, muhtemel felaketlere karşı her an hazırlıklı olma bilinciyle sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. Temennimiz, güzel İzmir’imizin ve Aziz Milletimizin bir daha böylesi acı deneyimlerle karşılaşmamasıdır. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlı davranmalarını, afetlere karşı hem bilinçli hem de hazırlıklı olmalarını özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Çorumluoğlu: "Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu"

Menemen ilçesindeki tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, "Bildiğiniz gibi, bugün Manisa merkezli bir bölgesel tatbikat icra ediliyor. Bu Manisa merkezli bölgesel tatbikattan İzmir olarak 20 ilçemiz de etkileniyor. Bu ilçelerden 3 tanesinde canlı tatbikat planladık. Bunlar Menemen, Bornova, Kemalpaşa’dır. Biraz önce Kemalpaşa ilçemizde kimyasal bir tatbikat yaptık. Burada da kara havacılığın helikopteriyle bir kurtarma ve enkaz tatbikatını gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Ne kadar hazırlıklı olunduğunu da burada bir kez daha görmüş olduk. Şüphesiz ki biz İzmir’de bu çalışmaları yürütürken, kamu kurumlarının haricinde, sivil toplumdaki derneklerimiz ve kurtarma ekiplerimizle bir bütün olmaya çalışıyoruz. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremde gördük ki, geniş kapsamlı bir depremde ya da afette, yalnızca bizim birliklerimiz yeterli gelmiyor. Dolayısıyla, diğer kurtarma birliklerimizi ve ekiplerimizi akredite ediyoruz. Bu meyanda, hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Buradan da vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bizim yapmak istediğimiz ve yaptığımız bütün bu çalışmalar, değerli arkadaşlar, afetin sonrasına yöneliktir. Afetten önce binalarımızın ve personelimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın da depreme hazırlıklı olmalarında büyük fayda görüyorum. İnşallah böyle büyük bir afet yaşamayız" diye ekledi.