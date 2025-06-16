İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla üretilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan 613 ton kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu bildirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekiplerin, 2 Haziran günü Torbalı’da bir depo ve iş yerinde yaptığı aramalarda, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt üretiminde kullanılan büyük miktarda malzeme tespit edildi. 613 ton kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.