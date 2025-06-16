İzmir’in Bayraklı ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sırasında içeride bulunan mutfak tüplerinin patlamasıyla çevrede panik yaşandı. Dumanları fark eden çevre sakinleri, üçüncü katta mahsur kalan genç bir kızı alevlerin arasından çıkararak kurtardı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevlerin arasından kurtarılan genç kız, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Gülten Aslan (45) evinde yangına sebep herhangi bir şeyin olmadığını ifade etti.

Yangını öğrenir öğrenmez bölgeye geldiğini belirten Adalet Mahallesi Muhtarı Zelal Aygün, ’’İlk dumanları görünce koşarak geldik. Gelirken itfaiye ekiplerine de haber verdik. İki tüpümüz patladı. Allah’tan yukarıda vatandaşımız yoktu. Bir köpeğimiz vardı, o koştu gitti zaten. Şu an bir kaybımız yok ama maddi zararımız çok" dedi.

Çıkan yangında mahsur kalan genç kızı kurtaran vatandaş Volkan Kasap, "Arabayı park ettim, arabadan indim. Eşim, ’Duman çıkıyor’ dedi. Ben de ’Yangın var, yangın var’ diye bağırmaya başladım. Arka tarafta Hüseyin diye bir arkadaşımız var, o geldi. Onunla beraber yukarı çıktık, kapıları kıra kıra içeride kimse var mı diye baktık. Orta katta bir genç kızımız vardı, onu aldık. İner inmez patlamalar başladı" ifadelerini kullandı.