Elazığ’da Fırat Üniversitesi tarafından Kırım Tatar Türk Halkı Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na fahri doktora verildi.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından Kırım Tatar Türk Halkı Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na fahri doktora verildi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu’nun Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden birisi olduğunu aktaran Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kırım bizim yarayan ve kanayan yaralarımızdan birisidir. 1945’de büyük sürgünle birlikte vagonlara doldurularak gönderilen yollarda hayatını kaybeden hem Ahıska’da hem de Kırım’da pek çok soydaşımız, ruhları şad mekanları cennet olsun. Kırım çok uzun yıllardır kangren halinde devam ediyor. O dönemde 1989 yılında bundan bir yıl sonra Sovyetler Birliği demir perde ortadan kalkacak denilseydi, hiç birimiz inanmazdık ama bir yıl sonra nelerin ortaya çıktığını gördük. Bugün yaklaşık 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Türk dünyası her geçen gün, birliği, beraberliği ve kardeşliğiyle ilgili çok muazzam adımlar atmaktadır. Bu anlamda da Elazığ’ımızda Türk dünyası için simge bir şahsiyet olarak sizleri misafir etmekten onur duyuyoruz. Hem üniversitemize hem de Belediyemize fahri hemşerilik ve doktora payelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya Türk’ün adaletini ve cihan hakimiyeti ile ilgili yaklaşımını er geç ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaktır. Türkiye’nin güçlü olmadığı bir dünyanın ne kadar zalimane geçeceğini maalesef bugün gerek Ortadoğu’da gerekse de diğer alanlarda her defasında test ediyor ve karşılaşıyoruz. Umuyoruz ki ülkemiz özellikle Türkiye yüzyılı girişimiyle önümüzdeki yüzyıla çok daha güçlü, emin ve çok daha kararlı adımlarla devam edecektir. Şuan da gerek Rusya-Ukrayna arasında gerek İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dünyada sadece barışı dillendiren tek bir ülke var. O da Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemizdir. İnşallah bunlar yankılanır ve dünya sağ duyuyu tekrar kazanır diyorum" dedi.

Kırım’da yaşanan sürgünlerin ve gözyaşlarının bitmediğini görüyoruz’’

Kırım Tatar Türkleri lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu’nun aralarında olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Kendilerini şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kırım’da yaşanan sürgünlerin ve gözyaşlarının halen bitmediğini görüyoruz. O yüzden büyüğümüz bu konuda en çok emek veren insanlardan birisidir. Kırım halkının özgürlüğü için, Kırım’ın bağımsızlığı için ciddi çaba sarf etmiş ve bu konuda hapis yatarak çileler çekmiştir. İnşallah bugün büyüğümüze üniversite senatomuzun aldığı karar gereği kendilerine fahri doktora unvanı vereceğiz" diye konuştu.

’’Kırım Tatarları tarih boyunca birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı’’

Savaşın ne zaman biteceğinin belli olmadığını aktaran Kırım Tatar Türk Halkı Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatarları tarihi boyunca birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı. Çok sürgün edildiler ve bu sürgünlerde halkın büyük bölümü öldü. 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldı. Milletler özgürlüğüne kavuştu. Kırım Tatar halkı da vatanlarına dönme imkanı buldu. Büyük zorluklar ile vatanımıza dönmeye başladık. Yavaş yavaş hayatımızı kurmaya başladık. 2014 yılı Şubat ayında yine Ruslar geldi. Demokratik özgürüler yasak edildi. Çok insanlarımızı kaçırıp öldürdüler. İnsanlarımıza kırım yarım orasına giriş yasağı oldu. Şimdi de 3 yılı geçti Rusya Ukrayna’ya karşı büyük savaş başlatıldı. Çok insanlarımız, sivil insanlarımız öldürüldü. Yerlerimiz, kentlerimiz bombardıman altında. savaşın ne zaman biteceği belli değil. Ama biz çok umutluyuz. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve milletlerin serbest kalması hayal edilmiyordu. Ama Sovyetler Birliği dağıldı. Çok millet özgürlüğüne kavuştu. Bu zamanda beni Elazığ’a davet edip Fırat Üniversitesi’nin fahri doktora diplomasını verilmesi yalnız benim için değil de bütün halkımız için ve devletimiz için de büyük manevi destektir" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun konuşmalarının ardından, Kırım Tatar Türk Halkı Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Rektör Göktaş tarafından fahri doktora unvanı verildi.