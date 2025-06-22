İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri YKS’ye giren öğrenciler için yardıma koştuİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek öğrencilerin imdadına yetişti.

Sınavın yapılacağı okul çevrelerinde sorun yaşanmaması için önlem alan ekipler, geç kalan kimi öğrencileri de sınava girecekleri okula götürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan öğrencilerin sınava girdiği okul çevrelerinde önlem aldı.

Sürücülerden okul önlerinden geçerken korna çalmamasını isteyen ekipler, gürültü yapılmasını önledi. Sınav yerlerine geç kalan kimi adayların da imdadına yetişti.

Öğrencileri sınava girecek okullara yetiştiren zabıta personeli, yine sınava girecek okulu arayan adayların da yardımına koştu.

Ekipler, sınav süresince okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürecek.