İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara moral olmak ve sanatla iletişimlerini güçlendirmek için anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Levent Üzümcü’nün Genel Sanat Yönetmenliğinde, tiyatro sanatını herkes için ulaşılabilir kılma vizyonunu sosyal sorumluluk bilinciyle birleştirerek anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Sanatın iyileştirici gücüne inanan İzBBŞT, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için özel bir çalışmaya imza atıyor. Çocuklara moral vermeyi amaçlayan proje için özel olarak “Pembe Hortum ve Sarman” isimli çocuk oyunu hazırlayan İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca miniklerin sanatla iletişimlerini güçlendirecek çeşitli etkinliklere de imza atmayı planlıyor.

İlk ziyaret gerçekleştirildi

Kentte miniklerin tedavisinin sürdürüldüğü kamu hastaneleriyle iş birliğine giden İzBBŞT, proje kapsamındaki ilk ziyaretini Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara gerçekleştirdi. Hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar, kendileri için sahnelenen “Pembe Hortum ve Sarman” adlı oyunu izleyerek eğlenceli bir gün geçirdi. Oyun boyunca sahnedeki neşeye ortak olan miniklere, sanatla bağ kurabilecekleri küçük hediyeler de takdim edildi.

“GÖZLERİNDEKİ UMUT EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ”

Proje hakkında konuşan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, “Tiyatro, yalnızca sahnelerde değil, kalbin olduğu her yerde yaşar. İzmir Şehir Tiyatroları olarak tiyatronun iyileştirici yanını birbirinden güzel çocuklarımızla paylaşmak istedik. Onların gözlerindeki umut, bizim en büyük ödülümüz oluyor. Ziyaretlerimizin ilkini Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi olan çocuklarımıza gerçekleştirdik. Burada görev alan Doç. Dr. Deniz Kızmazoğlu başta olmak üzere hekimlerimize ve sağlık emekçilerine teşekkür ederiz. Bu süreçte projemizi anlatmak üzere gittiğimiz her hastanede harika karşılandık. Projeye destek olarak kapılarını bize sonuna kadar açan İzmir’deki tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek gerek. Gelecek sezon onların da desteğiyle projemizin dokunduğu çocuk sayısını giderek büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIĞI BEŞ AY SÜRDÜ

İzmir Şehir Tiyatroları proje için yaklaşık 5 ay çalışma yürüttü. Bu süreçte hazırlanacak oyunun pedagojik olarak uygunluğu, hastanelerin fiziki şartları, çocukların sağlık ve psikolojik durumu, çocuklara yaklaşımın nasıl olması gerektiği gibi çeşitli konularda araştırma yapıldı. Ayrıca projede yer alan İzmir Şehir Tiyatroları çalışanları, proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli sosyolog Duygu Erişkin’den “Çocukların bedensel söz hakkı ile çocuklarla çalışırken psikolojik iyi oluş” konularında eğitim aldı.

DEVAM EDECEK

Proje için hazırlanan, tamamıyla zıt karakterlere sahip iki sıkı dostun birbirilerini sevgi ve mizahla kabul etme hikayesini konu alan “Pembe Hortum ve Sarman” oyununu Dine Altıok ve Sonya Dicle Çetin yönetirken, dramaturjisini Duygu Kankaytsın Çelenk, aksesuar uygulamasını Can Sevil ile Eylem Özdemir yaptı. Oyunda Rüya Erdoğan ve Zeynep Güngörenler rol alıyor. Projenin sorumluluğunu ise Utkucan Akkaş üstleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, gelecek tiyatro sezonunda kentteki diğer kamu hastanelerine de düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirerek çocuklarla mutluluğu büyütmeye devam edecek.