İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezdeki alg patlamalarına karşı modifiye kil yöntemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çin Bilimler Akademisi’nden Dr. Isaac Yongquan Yuan, bu yöntemin “doğadan gelen, denizi boğulmaktan kurtaran” çevreci bir acil müdahale aracı olduğunu vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi, artan sıcaklıklar nedeniyle sıkça yaşanan zararlı alg patlamalarıyla mücadele ediyor.

Deniz yüzeyini kaplayan mikroskobik algler, oksijeni tüketerek balık ölümlerine, kötü kokuya ve ekosistemde tahribata yol açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu soruna karşı UNESCO’nun önerdiği modifiye kil yöntemini benimseyerek çözüm arayışını hızlandırdı. Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü’nden Dr. Isaac Yuan, video konferansla katıldığı Körfez Çalıştayı’nda yöntemin bilimsel temellerini ve etkinliğini anlattı.

“DENİZİ BOĞULMAKTAN KURTARIYOR”

Dr. Yuan, modifiye kilin denizdeki “yangın söndürücü” gibi çalıştığını belirtti: “Alg patlamaları, orman yangını gibidir; oksijen tükenir, canlılar yok olur. Modifiye kil, zararlı algleri dibe çöktürerek suyu temizler, oksijen seviyesini artırır ve ekosistemi korur. Bu, doğadan gelen ve doğaya zarar vermeyen bir yöntemdir. Japonya, Kore, ABD ve Çin’de yıllardır başarıyla uygulanıyor.” Yuan, 2005’te Çin’deki Xuanwu Gölü’nde yapılan uygulamada, 5 günde alg hücrelerinin %80 azaldığını, su kalitesinin iyileştiğini ve 3 yıl içinde ekosistemin toparlandığını aktardı.

“BİLİMSEL KATLİAM DEĞİL, İYİLEŞTİRME”

Bazı çevrelerin modifiye kilin deniz tabanına zarar vereceği iddialarına karşı Yuan, “Bu bir müdahale değil, doğayı koruma refleksidir. Laboratuvar ve saha çalışmaları, yöntemin balık, karides, midye gibi türlere zarar vermediğini, aksine su bitkilerinin geri dönmesini sağladığını gösteriyor. Nanjing’deki 3 yıllık takip, su kalitesinin uzun süre korunduğunu kanıtladı” dedi. Yuan, İzmir Körfezi için yöntemin yerel koşullara göre uyarlandığını, İZSU, İZDENİZ ve üniversitelerle iş birliği içinde özel bir uygulama modeli geliştirildiğini vurguladı.

“TOPLUMUN DESTEĞİ ŞART”

Dr. Yuan, yöntemin başarısı için toplumun ve karar vericilerin sürece katılımının kritik olduğunu belirtti: “Kilin miktarı ve uygulama şekli, körfezin dinamiklerine göre ayarlanıyor. Uygulama öncesi ve sonrası veriler şeffafça paylaşılmalı. Hepimizin amacı aynı: doğayı korumak. Korkularla değil, bilgiyle hareket etmeliyiz.”

Modifiye kilin acil durumlar için etkili bir araç olduğunu vurgulayan Yuan, kalıcı çözüm için arıtma tesislerinin güçlendirilmesi, erken uyarı sistemleri kurulması ve atık kontrolü gerektiğini ifade etti. “Modifiye kil, iyileşmenin ilk adımı. İzmir Körfezi’ni yaşatan çözümlerle geleceğe taşımalıyız” dedi.