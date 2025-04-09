Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında İzmir’de polis şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında İzmir’de şehit polislerin kabirleri ziyaret edildi. Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’nde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri ve emniyet personelinin katılımıyla bir anma programı gerçekleştirildi. Polis Şehitliği’nde vatan uğruna can veren kahraman şehitler için dualar okundu, kabirlerine karanfiller bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehit ailelerine destek ve vefa duygusu bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.