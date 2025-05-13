İzmir'de Çiğli Belediyesi, meslek edindirme çalışmaları kapsamında yeni bir projeye daha imza attı. Gıda sektöründe artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, şeker ve pasta yapımı kursları başlatılıyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ile protokol imzalayarak kursların temellerini attı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenecek olan kurslarda, katılımcılar hem kalfalık belgesi alacak hem de iş garantisiyle istihdama kazandırılacak.

Başkan Yıldız, meslek edindirme projelerinin sadece bireysel gelişime değil, aynı zamanda toplumun ekonomik kalkınmasına da katkı sağladığını vurgulayarak, yerel yönetim olarak temel hedeflerden birinin halka doğrudan fayda sağlayacak projeler üretmek. İşsizlik sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumun genel yapısını etkileyen önemli bir konu olduğunu söyledi. Bu nedenle doğrudan istihdam oluşturacak ve vatandaşlarımıza meslek edindirme imkanı sunacak çalışmalara öncelik verildiğini belirten Başkan Yıldız, "Bu projeler sayesinde katılımcılar sadece meslek öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Kadınların ve gençlerin bu projelerde yer alması bizim için çok önemli" dedi.

Projeyi daha geniş kapsamda değerlendiren Başkan Yıldız, Çiğli Belediyesi’nin benzer meslek edindirme kurslarını sürdüreceğini belirtti.

Yıldız, söz konusu kursları yalnızca pasta ve şeker yapımı ile sınırlı tutmayı düşünmediklerini belirterek, "Çiğli Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulayarak, kentimizde ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir yapı kurmaya devam edeceğiz” dedi.