İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine devam eden davanın dünkü duruşmasında, haklarında tahliye kararı verilen Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç’in tahliye kararına itiraz edildi.

Karabağlar ilçesi 3. ve 4. etaplarında, Gaziemir/Emrez Mahallesinde, Örnekköy ilçesi 3. ve 4.etaplarında kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile çerçevesinde, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 11’i tutuklu toplam 65 sanık hakkında; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan açılan davaya dünkü duruşma ile devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hakkında "Tutukluluk hallerinin devamı" kararı verildi. Tutuklu 3 sanık Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek hakkında adli kontrol şartı ile adli kontrol altına alınmak üzere (ev hapsi) ile tahliye kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen sanıklardan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç hakkında tahliye kararlarına itiraz edildiği bildirildi.