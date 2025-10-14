Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozüyük’te bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.