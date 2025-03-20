İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ilçesinde kamuya ait alanları işgal eden kaçak yapıların yıkımına başladı. Zabıta ekipleri ayrıca izinsiz yapılan üst örtülerle, yeşil alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Buca Forbes Caddesi’nde yeşil alanlar üzerine kurulan kaçak yapılara karşı harekete geçti. Belediye Encümeni tarafından, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği uyarınca alınan karar sonrası işletmelere işgali sonlandırmaları için gerekli yasal süre verildi. Verilen süreye rağmen işgale son verilmemesi üzerine, sabah saatlerinde tahliye işlemleri başlatıldı. 7 işletmenin mekanlarının karşısına koyduğu masa ve sandalyeler kaldırıldı, üst örtüler söküldü. Bazı işletmeler işgal ettiği alanı kendi imkanlarıyla boşaltırken, bazılarında ise zabıta ekiplerince işlem yapıldı. Ekipler, topladıkları malzemeleri tutanak karşılığında sahiplerine teslim etti.

Usulsüz işlemlere son veriliyor

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’nde görevli Zabıta Amiri Vedat Ayyıldız, Buca’da kamusal alanların işgalinin söz konusu olduğunu belirtti. Vedat Ayyıldız, "Forbes Caddesi’nin sonunda bulunan yeşil alanlar, bölgede bulunan esnafımız tarafından işgal edilmiş durumda. Buralara masa, sandalye konulmuş, üst yapı yapılmış. Tente, branda konulmuş. Encümen kararı kendilerine ulaştırıldı ve gereği yapıldı" dedi.

"Yeşil alanlar halkındır"

İzinsiz kaçak yapıların ve işgallerin yeşil alanlarda yoğunlaştığına dikkat çeken Ayyıldız, "Kamusal alanlar, halka ait alanlardır. Buralara yönelik herhangi bir işgal söz konusu olamaz. Vatandaşa sunulan halka açık alanların bu şekilde işgal edilmesine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kaçak yapıların kaldırılması sonrası bu alanlar yeniden yeşil alan olarak düzenlenecek ve halkın kullanımına sunulacak.