İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Buca’nın Seyhan Mahallesi’nde yer alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait boş alana kaçak dökülen yaklaşık bin 100 tonluk (55 kamyon) atığı topladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin bulvar, cadde, meydan, ana yol ve kaldırımlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları sürüyor.

30 ilçede “Tertemiz bir İzmir” için 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, çevre ve halk sağlığını gözetmek amacıyla sorumluluk sahaları dışındaki alanlara da müdahale ediyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri Buca’nın Seyhan Mahallesi 718 Sokak’ta geçmişte futbol sahası olarak kullanılan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait boş alana kaçak olarak dökülen atıkları topladı. Buca Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmada alan yaklaşık bin 100 ton atıktan arındırdı.

30 ilçede yaklaşık bin 92 kilometrelik alanda bin 69 personel ve 255 iş makinesiyle hizmet verdiklerini belirten Kent Temizliği Şube Müdürü Özgen Aygiray, “Cadde, meydan, bulvar ve anayolların temizliği ile kaçak dökümlerin önlenmesine yönelik denetim ve moloz temizliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Buca Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi’nde sıkça karşılaşılan mobilya, tekstil, moloz ve benzeri atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla her akşam düzenli olarak temizlik programı uyguluyoruz. Atıklar öncelikle ilçe belediyesi tarafından kaldırılıyor ardından müdürlüğümüz ekipleri tarafından caddenin yıkama ve detaylı temizlik çalışmaları titizlikle yapılıyor” dedi.

718 Sokak'ta yaptıkları çalışmayı değerlendiren Aygiray, ilçe belediyesi ile birlikte yaklaşık bin 100 ton atığı temizlediklerini, halk sağlığını korumak ve temiz bir çevre için ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini dile getirdi.