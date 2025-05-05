Hakkâri’de düzenlenen ‘Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali’ sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl-Zeka Oyunları Federasyonunun ortak protokolüyle düzenlenen turnuvanın il finali, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda yapılan ödül töreni sona erdi. Bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvaya; Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinden ilkokul ve ortaokul kategorisinde toplam 90 öğrenci katıldı.

Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında, zihinsel gelişimini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, eğitimi bütüncül bir yaklaşımla görüyor ve oyunlarla destekliyoruz. Katılım gösteren ve ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek öğrencilerimize başarı dilerken, velilerimize ve yarışmada görev alan öğretmenlerimize, emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren öğrencilerin 23, 24 ve 25 Mayıs’ta Kars’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasında Hakkâri’yi temsil edecekleri belirtildi.