İzmir Bornova'da Evka-3 Mutfak Atölyesi'nde lezzet, emek ve hayal gücü buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu kapsamında Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde pasta yarışması gerçekleştirdi.

Yarışmanın jürisinde İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Beril İşçioğlu Özüner ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut’un yanı sıra alanında uzman isimler yer aldı. Kursiyerler, hayal güçlerini ve öğrendiklerini pastalarına yansıttı; jüri sunum, lezzet ve teknik beceriye göre değerlendirme yaptı.

38 kursiyerin 8 takıma ayrılarak katıldığı yarışmada “Okyanus” ve “Pasta Perileri” ekipleri birinciliği paylaşırken, “Hamurdan Uzaya” ikinci, “Denizkızı” ekibi ise üçüncü oldu.

Ömer Eşki: “Sadece eğitim değil, gelecek de sunuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür projelerin sadece meslek kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda gençlerin hayata tutunmaları için fırsat sunduğunu vurgulayarak, “Belediyecilik artık sadece yol, kaldırım yapmakla sınırlı değil. Biz gençlerin hayatına dokunmak, onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bu kurslarla hem nitelikli iş gücü yaratıyoruz hem de kadınların ve gençlerin istihdamına destek oluyoruz” diye konuştu.

İstihdam garantili eğitimle gençler meslek sahibi oluyor

Kursa katılan 18-35 yaş arası 34’ü kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 38 kursiyer, hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde eğitim alıyor. 300 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler kalfalık belgesi alarak sektörde istihdam imkânı yakalayacak.