Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar konusunda da özel projelere imza atan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı sektör temsilcileriyle işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

BUÜ ile Lothbrog firması arasında hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu imza attı. İmza töreninde BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar ve akademisyenler ile firma yetkilileri de hazır bulundu.

Mesleki gelişimi destekleyecek

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "Üniversite-sanayi işbirliği veya üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerini geliştirmesi büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz okulunu bitirdiği zaman mesleğinde yetkin olmak istiyor; ancak bu yetkinliği kazanabilmesi için pratik eğitim alması şart. Yoksa teorik ve laboratuvar ortamlarındaki eğitimlerle bu yetkinlik oluşamıyor. Dolayısıyla bu protokol, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine vesile olacaktır. Tabii sadece öğrencilerimize değil öğretim üyelerimize de faydalı olacağı konusunda kanaatim tam. Bu yüzden firmamıza ve Murat hocama ilişkileri ilerletip bu noktaya getirdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gerekli desteği sağlamak istiyoruz"

Lothbrog Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu ise, "Lazer teknolojisi Türkiye’de de, dünyada da çok yeni ve hala gelişmeye devam eden bir teknoloji. Bu alanda ürün tedariki yapmaya ve hizmet sunmaya, Türkiye’deki sanayinin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitelerde bu konuda akademik eğitimler mevcut ama sahadaki pratikler noktasında lazer teknolojisi daha aktif. Dolayısıyla elektronik mühendisi arkadaşları bilinçlendirerek teknolojik yönelimleri sağlayabiliriz diye hocalarımızla birlikte istişare ettik. Dolayısıyla biz bu bilgileri kendileriyle paylaşmak, gerekli destekleri sağlamak istiyoruz ve aslında onları daha teknik-teknolojik bir altyapıyla topluma kazandırmak istiyoruz. Çünkü birçoğu sahaya çıktığında ilk etapta ne yapacağı noktasında çok kararsız kalıyor. Biz ne kadar yardımcı olabilirsek, o kadar kazanç sağlarız diye düşünüyorum. Bu sebeple de buradayız" dedi.

Tören, işbirliği protokolüne imzaların atılmasının ardından sona erdi.