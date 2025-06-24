Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin çalışmalarını kapsayan “İnce İşler” adlı karma özgün baskı sergisi Bornova Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan, farklı tekniklerin bir araya getirilerek işlendiği eserlerden oluşan sergi 28 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Toplam 20 öğrencinin doğal baskı, kaleografi baskı gibi çeşitli tekniklerle ürettikleri 80 eserden oluşan seçki , izleyicilere zengin bir görsel şölen sundu. Genç sanatçıların 2. Sınıf Özgün Baskı derslerinde hazırladıkları çalışmalardan oluşan ve üretim sürecinin yansıdığı eserler izleyiciyi dinginlik ve derinlik odaklı bir deneyime davet etti. Öğrencileri adına konuşan Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci, “Öğrencilerimizin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaları, bu yıl burada sergileme fırsatı bulduk. Bu imkânı bizlere sunarak öğrencilere, geleceğin sanatçılarına ve sanat eğitimcilerine kucak açan Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederiz” dedi.

Bornova Belediyesi olarak birçok sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirten Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut ise, “Burada asıl emeği veren, bu işe gönül koyan, sanatla bir şeyler ifade etmeye çalışan ve belki de gelecekte bu alanda yaşamını sürdürecek olan sizlersiniz. Bu sergi salonuna kattığınız değer, emeğiniz ve eserleriniz için sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.

SANATA DESTEK

Bornova Belediyesi olarak kültür alanında yaptıkları çalışmalarla sanata ve sanatçıya destek verdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sanat insanın iç güzelliğinin ifadesidir. Biz de Bornova Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere ve sanatsal aktivitelere elimizden geldiğince destek oluyoruz. Sanatı yalnızca profesyonellere ait bir alan olarak değil, her yaştan yurttaşın katılımıyla büyüyen bir kültür olarak görüyoruz. Tüm sanatçılarımıza kucak açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz ”dedi.