İzmir Bornova Belediyesi, şehit ailelerinden gelen talepleri geri çevirmeyerek anma programlarına destek oluyor.İZMİR (İGFA) - Bu kapsamda 5 Eylül 1994’te Şırnak Uludere’de şehit olan Komando Er Gündüz Koçak için Doğanlar Merkez Camii’nde düzenlenen anmaya ikram aracı ve yemek desteği sağladı. Başkan Ömer Eşki, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve ailelerinin yanında olmanın Bornova için onur olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi, aradan yıllar geçse de şehit ailelerinden gelen talepleri geri çevirmeyerek anma etkinliklerine destek olmaya devam ediyor. Yıldönümlerinde yapılan anma etkinlikleri ve mevlitler için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla içecek servisi yapılan ikram aracı ve nohut-pilav gibi yemekler gönderiliyor.

Bu kapsamda verilen desteklerden biri de, 31 yıl önce 5 Eylül 1994’te Şırnak Uludere’de şehit olan Şehit Komando Er Gündüz Koçak için gerçekleştirildi. Anma programı, Doğanlar Merkez Camii önünde düzenlendi. Şehidin adı, önceki yıllarda Doğanlar’da bir parka da verilmişti.

Başkan Eşki: “Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şehit ailelerinin yanında olmanın önemine vurgu yaparak,“Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı için en değerli varlıklarını feda ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak bizim için bir görev değil, onurdur.” diye konuştu.