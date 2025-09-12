Dijital içerik platformu TV+ Samsung ile stratejik iş birliğini genişletecek bir iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Bu iş birliği kapsamında TV+ uygulaması, Samsung’un akıllı TV ve akıllı monitörlerinde yerleşik olarak satışa sunulacak. Böylece kullanıcılar 12 aya varan sürelerde TV+ aboneliğine sahip olabilecek.

Turkcell’in dijital içerik platformu TV+ ve Samsung Türkiye stratejik bir iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Samsung akıllı TV ve akıllı monitör kullanıcıları, Samsung’un Tizen OS platformunda yerleşik olarak sunulacak TV+ uygulamasına diledikleri an erişim sağlayabilecek. Ayrıca mevcut ve yeni Samsung kullanıcıları da düzenlenecek ilgili kampanyalarda şartları tamamlayarak 12 aya varan sürelerde TV+ aboneliğine ücretsiz bir şekilde sahip olacak. Bu iş birliği için ortak kampanyalar da düzenlenecek. Anlaşma, her iki şirketin de tüketicilere en iyi, kapsamlı ve konforlu deneyimi sunma hedefini destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

"İzleme deneyimini daha keyifli hâle getireceğimiz iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "TV+ ile her yaştan izleyiciye, 150’yi aşkın canlı yayın kanalının yanı sıra belgeselden spora, ödüllü dizilerden filmlere uzanan geniş ve zengin bir içerik kütüphanesi sunuyoruz. İzleyiciler aradıkları her türlü içeriği platformun içinde bulabiliyor, keyifli ve kaliteli bir seyir deneyimi yaşıyorlar. Samsung marka akıllı TV ve akıllı monitörlerde TV+ uygulamasının yerleşik olarak yer alması bizim için de önemli bir adım. TV+ kullanıcılarının hayatını kolaylaştırarak izleme deneyimini daha keyifli hâle getireceğimiz iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz."

"Televizyon izleme deneyimini bir adım öteye taşıyoruz"

TV+ ile gerçekleştirilen bu önemli anlaşma ile ilgili konuşan Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ise "Samsung olarak yaptığımız bu iş birliğiyle TV kullanıcıları Turkcell’in TV+ platformunun sevilen içeriklerini 4K çözünürlükte ve kristal netliğinde TV’lerinde ve akıllı monitörlerinde izleyebilecek. Televizyonlar artık sadece bir ekran değil, günlük yaşamı kolaylaştıran, evdeki tüm cihazlarla bağlantı kurabilen, estetik anlamda da birer sanat eserine dönüşebilen unsurlar. Turkcell’le yaptığımız ve IFA 2025’te de duyurduğumuz bu stratejik anlaşma çerçevesinde en sevdikleri içeriklere evlerinin konforunda anında erişim fırsatı sunarak kullanıcılarımızın günlük yaşamlarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.