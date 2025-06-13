İZBAN, 14 Haziran 01.30 ile 17 Haziran 05.00 saatleri arasında Biçerova ve Aliağa istasyonlarına sefer yapamayacak. İki istasyon arasında ESHOT seferleriyle takviye yapılacak. İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa’daki konteyner limanı ile karayolu bağlantısını geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında işletilen İZBAN’da düzenlemeye gidildi. Buna göre 14 Haziran ile 17 Haziran tarihleri arasında Biçerova ve Aliağa istasyonları arasında sefer olmayacak. Hattın diğer bölümünde planlanan seferler devam edecek.

İLAVE OTOBÜS SEFERİ

14 Haziran Cumartesi 01.30 ile 17 Haziran Salı 05.00’a kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle yurttaşların mağdur olmaması için ESHOT Genel Müdürlüğü önlem aldı. Bu süreçte ESHOT, takviye ring seferleri yapacak. 834 numaralı Yeni Mahalle - Aliağa Aktarma Merkezi ve 849 numaralı Yeni Şakran Mahallesi – Aliağa Aktarma arasında çalışan otobüslerin güzergahı; gidiş istikametinde mevcut güzergahı takiben “İnönü Cad. - Kavşaktan Dönüş - Hürriyet Cad. - İzmir Aliağa Yolu Cad. - 1278/1 Sk. - Biçerova Aktarma Merkezi”, dönüşte ise “Biçerova Aktarma Merkezi - 1278/1 Sk. - Kavşaktan Dönüş - İzmir Aliağa Yolu Cad. – Hürriyet Cad. - Kavşaktan Dönüş - İnönü Cad. - Mevcut Güzergahın Devamı olarak belirlendi.

835 numaralı Bergama - Aliağa Aktarma Merkezi ile 837 numaralı Dikili - Aliağa Aktarma Merkezi ve 936 numaralı Kınık – Aliağa Aktarma arasında çalışan otobüslerin güzergahı; gidiş istikametinde mevcut güzergahı takiben “Hürriyet Cad. - İzmir Aliağa Yolu Cad. - 1278/1 Sk. – Biçerova Aktarma Merkezi”, dönüşte ise “Biçerova Aktarma Merkezi - 1278/1 Sk. - Kavşaktan Dönüş - İzmir Aliağa Yolu Cad. – Hürriyet Cad. - Mevcut Güzergah” olarak uygulanacak.

İlçe içinde çalışan minibüs hatlarında da mağduriyet yaşanmaması adına düzenlemeler yapıldı.