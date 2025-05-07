Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Antalya’nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla 4 yıl önce başlattığı FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda kapılarını açıyor. Her geçen gün büyüyen ve içeriği zenginleşen festival bu yıl da ‘Akdeniz Mutfağı’ temasıyla dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefleri, gastronomi profesyonellerini, Türkiye’nin önemli yatırımcıları ve gurmelerinin yanı sıra lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

Yerli üreticiyi ve tarımı desteklemek, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, Antalya’da yetişen tarımsal ürünlerinin gastronomideki yerini tanıtmak amacıyla "Akdeniz Mutfağı" temasıyla Karaalioğlu Parkı’nda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde üç gün boyunca atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserlerle dolu dolu bir lezzet buluşması gerçekleşecek. Festivalde bu yıl genç şef adayları, gastronomi bölümü öğrencileri ve akademisyenlerle bilginin buluşmasına tanıklık ederken, Antalya lokal ürünleri, sokak lezzetleri, sergiler, gastronomi yarışmaları, yöresel ürünler stantları ve konserler olacak. Festival kapsamında Ceylan Ertem ve Simge de Antalyalı hayranlarıyla buluşacak. Otel şeflerinin yarışacağı, yerel şef yarışması ve üniversiteli şefler gastronomiye dair hünerlerini sergileyecek.

Panel, söyleşi ve atölyeler

4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin açılışı, 9 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokolü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Açılışın hemen ardından ise sektör profesyonellerinin katılımıyla, "Akdeniz Şehirlerinde Gastronomi Turizminin Gelişimi & Deneyim Odaklı Rotalar" konulu panel gerçekleşecek. Etkinlik sahnesinde dünyaca ünlü şefler "Akdeniz"in Kalbinden Dünya Sofralarına Uzanan Ürünler" konulu söyleşi ve workshoplar düzenleyecek. Festivalin ilk günü saat 21.00’de Ceylan Ertem Konseri ile son bulacak.

Dünyaca ünlü şefler festivalde

Festivalin ikinci günü de dolu dolu bir içerikle ziyaretçilerini karşılayacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten itibaren gastronominin her yönüyle ele alınacağı paneller düzenlenecek. Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ağırlayacak festivalin ikinci günü birbirinden renkli ve konukların konuşmacı olarak yer alacağı workshoplar düzenlenecek. Şef Ömür Akkor, Şef Arda Türkmen, MasterChef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Somer Sivrioğlu etkinlik sahnesinde düzenlenecek workshoplarda lezzete ve mutfağa dair önemli bilgiler verecek.

Antalya’nın yöresel lezzetleri ön planda

Lezzetin ve kültürün izinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nde Antalya’nın narenciye, susam gibi özel ürünleri ön planda olacak. Festivalin üçüncü ve son günü olan 11 Mayıs Pazar günü ise workshop ağırlıklı bir program ziyaretçilere sunulacak. Şef Rafet İnce ile Topraktan Masaya, Atıksız Mutfak Şefi Özge Şahin’in konuşmacı olduğu Baharın Tenceresi: Bakla & Kuskusla Yeşeren Lezzetler, Elif Korkmazel’den Antalya’nın Geleneksel Mutfağında Yapılan Kömbe Tarifi, Türev Uludağ’ın Akdeniz’in Dengesinde: Susamlı Aslan & Turunç, beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın konuşmacı olduğu İyi Yaşamın Lezzetli Hali: Antalya’nın Doğal Ürünleri ile Sağlıklı Mutfak, Şef Asuman Kerkez ile Turuçlu Vişne Sosu Eşliğinde Pazılı Balık Dolması başlıklı workshopların yanı sıra Bir Çiftçi Annenin Başarı Hikayesi’nin anlatılacağı ve Ümmiye Koçak’ın konuşmacı olduğu birbirinden renkli workshoplar festivale renk katacak.