İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da ’üretimi, yatırımı, istihdamı’ baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuk olduğu İTO Meclisi haziran ayı toplantısında, reel sektör firmalarının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) teknoloji merkezi olan TEKMER’in açılışını yaptıklarını hatırlattı. Avdagiç, Türkiye’de girişimciliğin öncü üslerinden biri haline gelen BTM ile ulaştıkları başarıyı Bakan Kacır ile birlikte görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

İTO Başkanı Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüyle devletin doğru teşvik politikası ve sanayi programı sayesinde Türkiye’nin ciddi bir teknoloji üssü haline geldiğini, oyun kurucu olduğunu söyledi. Şekib Avdagiç, "Teknofest’te, Deneyap Türkiye Projesi’nde, yazılım okulları kuruluşunda ve nihayet Türkiye’nin Otomobili Togg süreçlerinde yer alan bir kişinin, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında bulunması bizim gelecek için umudumuzu daha da artırıyor. İnanıyorum ki, Sayın Bakanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ortaya koyduğu perspektif, Türkiye’yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacak" dedi.

"Gazze’ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz"

Avdagiç, konuşmasında Gazze’de İsrail’in sürdürdüğü vahşetin 600 günü geride bıraktığına dikkati çekti. Bu 600 gün boyunca, her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının, her 15 dakikada bir erkeğin katledildiğini ifade eden Avdagiç, "Son süreçte de gördük ki İsrail, Akdeniz’de açık denizlerde tam anlamıyla bir korsanlık yapıyor. Ne yazık ki dünyanın önemli bir kısmı da buna sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı. Yapılan protestolar ve özellikle Türkiye gibi ülkelerin ortaya koyduğu politikalara bağlı olarak çok yakında bu problem çözülmesini temenni eden Avdagiç, "Merhum Cemil Meriç diyor ki ‘Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır.’ Bu sözü unutmadan, güçlü olmanın zalim olmayı meşru kıldığı, katliamın mazur görüldüğü, soykırımın meşru gösterilmeye çalışıldığı bu zamanlarda, İstanbul Ticaret Odası olarak biz de ısrarla ve kararlılıkla İsrail soykırımını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kalmamalı"

Dezenflasyon programına değinen Avdagiç, Merkez Bankası’nın son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini kaydetti.

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını vurgulayan Şekib Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da "üretimi, yatırımı, istihdamı" baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

30 Mayıs’ta açıklanan yatırım teşvik sistemine dikkati çeken Avdagiç, yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara destek öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.

Avdagiç, "Yatırım kredilerine faiz, kâr payı desteği verilecek olması, yatırım tutarına ciddi oran ve miktarlarda teşvik sağlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sunacaktır. Hem yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesini hem de yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesini önemsiyoruz. Çünkü bu teşvikler, bir yandan üretim deseninin teknoloji yoğunluklu dönüşümüne katkı sağlayacak, diğer yandan da sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirecektir" diye konuştu

"Yeni teşvik sistemi, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracak"

İTO Başkanı Avdagiç, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçevesi ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üzere belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yararlandırılacak olmasının, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracağına inandıklarını kaydetti.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Ayrıca sanayinin deprem kaynaklı riskinin minimize edilmesi ve ülke geneline yayılması hedefine yönelik olarak 1. bölgeden 4., 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulanmasını da yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıyla teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlarda ithal makina ve teçhizat alımlarının gümrük muafiyeti kapsamı dışına çıkarılması, yerli makina sektörünün korunması bakımından önemli bir işlev görecektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatırımcının olası mağduriyetlerine de fırsat verilmemelidir."

"Şirketler için de makul ve erişilebilir teşvik paketi beklentimizi paylaşmak isterim"

Küresel rekabet dinamikleri açısından yatırımın niteliği kadar ölçeğinin de büyük önem taşıdığını belirten Şekib Avdagiç, "Yeni sistemde bu ihtiyacın göz önünde bulundurulması doğru bir yaklaşım oldu. Ancak ülkemizde KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracattaki payı ve katkısı da dikkate alınarak bu kapsamdaki şirketler için de makul ve erişilebilir teşvik paketi beklentimizi paylaşmak isterim. Özellikle KOBİ’ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Bu kapsamda, tohum ve erken aşama yatırımlara devlet desteği sağlayacak büyük fonların oluşturulması, kamu alım garantilerinin genişletilmesi, KOBİ girişimcilik hibelerinin etkin bir yapıya kavuşturulması, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü söyledi. Avdagiç, "Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye’nin hem jeostratejik durumundan, hem dünya siyasetinde artan rolünden, hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip, ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, Hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum" dedi.