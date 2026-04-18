Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde düşerek ayağını kıran ve kilosu sebebiyle merdivenlerden indirilemeyen genç, itfaiyenin asansörlü merdiveniyle balkondan indirilmek istendi. 'Korkarım' diyerek asansörlü merdiven ile inmek istemeyen genç, kırık ayağıyla 4 katlı apartmandan inerek ambulansa ulaştırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beş katlı bir apartmanın 4. katında oturan E.Ç. isimli genç, evinde dengesini kaybederek düştü. Düşmesi sonucu sol ayağını kıran genç için ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci, ambulansa götürmek istedi. Yaklaşık 180 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen gencin, apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve ulaşmak için asansörlü merdiven kurdu. Balkondan asansörlü merdiven ile indirilmek istenen genç, korktuğunu belirterek asansörlü merdivene binmeyi reddetti. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen E.Ç., sağlık ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kırık ayağına rağmen merdivenlerden inmek istedi. Güçlükle aşağıya ulaştırılan genç, sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Gencin, ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından, güvenlik önlemi sebebiyle kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı.