Samsun Limanı’nda kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Yangın bölgesinde müşterek bir çalışma yapılarak, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gemide yangın başladığı andan itibaren 5 personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Dumandan etkilenme söz konusu olmadı" dedi.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas’a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri ile denizden müdahale etti. İtfaiyenin de karadan destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Gemi yangını ile ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Bu sabah 09.00 sıralarında ‘Firuz G’ isimli yük gemisinin eksi 1 katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir yangın meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen gemi yangını ihbarı üzerine İlkadım itfaiye ekibimizden çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. Yangın bölgesinde yaklaşık 15 araç ve 50 personel çalıştı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerimiz, ilçe belediyesinden su tankerleri, Sahih Güvenlik Komutanlığı’ndan söndüren gemileri ile yangın bölgesinde müşterek bir çalışma yapılarak, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Gemide yangın başladığı andan itibaren 5 personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Akabinde biz yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladık. Dumandan etkilenme söz konusu olmadı. Ekiplerimiz içeride kişisel ekipmanlarını kullanarak yangına müdahale ettiler" diye konuştu.