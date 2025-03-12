Muğla’nın Marmaris ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104.yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü, anlamlı bir törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği ve öğrencilere plaketler sunulan etkinlik, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere bilen ve güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı’nı hep birlikte okumasıyla devam etti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yarışmada başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Anma programı, okulların hazırladığı "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle devam etti.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Muğla Barosu Marmaris temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, ilçe kurum müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, okullar ve öğrenciler katıldı.

Tören, oyun ve oratoryonun ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.