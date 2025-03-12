İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104’üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kuşadası’nda bir tören düzenlendi.

Programda, öğrenciler tarafından sergilenen ‘İstiklal Güneşi’ adlı tiyatro gösterisi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kuşadası’nda İstiklal Marşının Kabulünün 104’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile kentte görev yapan idari amirler ve veliler katıldı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anısına yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı’nın hikayesini ve İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan tiyatro gösterisi sergilendi. Tören, protokol üyelerinin etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.