Erzurum’un son göç rakamlarına bakıldığında; en çok göç nedeninin aile bağımlılığı yüzünden olduğu ortaya çıktı. Erzurum’un göç alma nedenlerinin başında ise eğitim geliyor.

TÜİK’in yayınladığı son rakamlara göre Erzurum’un verdiği göç sayısı 39 bin 159 kişi oldu. 2022 yılında Erzurum’da göç etme nedenlerine bakıldığında; 4 bin 767 tayin veya iş değişikliği, 4 bin 632 kişi işe başlamak veya iş bulmak, 6 bin 421 kişi eğitim, bin 978 kişi ailevi nedenlerden, 5 bin 912 kişi daha iyi konut ve yaşam şartları, 10 bin 276 kişi aile bağımlı, 374 kişi geri dönme sebebi, 194 kişi sağlık/ bakım, 723 kişi ev alınması, 78 kişi emeklilik, 727 kişi diğer ve 3 bin 76 kişi bilinmeyen nedenlerden dolayı başka yerlere göç etti.

Erzurum son verilere göre 26 bin 629 göç aldı. Erzurum’un göç alma nedenlerine bakıldığında; 3 bin 303 tayin veya iş değişikliği, bin 518 kişi işe başlamak veya iş bulmak, 7 bin 855 kişi eğitim, bin 230 kişi ailevi nedenlerden, 3 bin 66 kişi daha iyi konut ve yaşam şartları, 5 bin 466 kişi aile bağımlı, bin 259 kişi geri dönme sebebi, 157 kişi sağlık veya bakım, 612 kişi ev alınması, 82 kişi emeklilik, 531 kişi diğer ve 3 bin 450 kişi bilinmeyen nedenlerden Erzurum’a göç etti.