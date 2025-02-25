Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği iş birliğiyle açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, ‘Turist’ isimli belgesel film gösterimine ev sahipliği yaptı. Kuşadası’nda yaşayan Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko’nun başından geçenleri anlatan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşta 3 yıl geride kaldı. Savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Ukraynalı kadın, çocuklarıyla birlikte Kuşadası’na sığındı. Savaşın yıldönümünde, İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nde de Kuşadası Belediyesi’nin katkısıyla kentte yaşayan Ukraynalılar tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yönetmenliğini Yavuz Pullukçu’nun yaptığı ‘Turist’ isimli belgesel film gösterildi. Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko’nun savaş başladıktan sonra memleketi Herson’dan ayrılması ve Kuşadası’na yerleşmesinin hikâyesini anlatan film salondakileri duygulandırdı.

Etkinlikten sonra bir konuşma yapan Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Olena Burgaç, "Biz Kuşadası’nda yaşayan Ukraynalılar olarak 3 yıldır acı çekiyoruz. Her gün Ukrayna’daki akrabalarımızı arayıp, nasıl olduklarını soruyoruz. Artık savaşın bitmesini istiyoruz" dedi.

Uzun süredir Kuşadası’nda yaşayan Ievgeniia Çağlar ise, "Ben savaşta asker olan erkek kardeşimi kaybettim. Tanıdığım birçok insanın da yaşamını yitirme haberini aldım. Çok kötü ve üzücü bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

Ukraynalı savaş mağduru Maria Sidenko da, "Kuşadası’nda çocuğumla birlikte güven ve huzur içerisindeyiz. Kuşadalılar bizlere çok iyi davranıyor. Burada diğer Ukraynalılar ile birbirimize destek de oluyoruz. Ancak artık vatanımı çok özledim. Herson’a geri dönmek istiyorum" dedi.