İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’ mesajı okundu.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katıldı. Tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’ başlıkla mesajı okundu.

“Özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir”

Erdoğan mesajında, “İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suret geleceğe taşınmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul’umuzun bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere al bayrağımıza selam durarak gittiler”

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise, “Asırlar boyunca her karışına mührümüzü vurduğumuz bu kutlu şehrin, İstanbul’umuzun kurtuluş yıl dönümünü hep beraber idrak ediyoruz. 4 yıl 10 ay 23 gün esaret altında kalan aziz İstanbul, bundan tam 101 yıl önce 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya’da, Dumlupınar’da ve bütün vatan sathında bedeli ateş, kan ve çelik ile ödenen Milli Mücadele sonunda işgalden kurtuldu. Yıllar süren bekleyiş, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki kahraman askerlerimizin İstanbul’a girmesiyle sona erdi. Şanlı ordumuz 29 Mayıs 1453’te fetihle şereflenen İstanbul’umuza ebedi hürriyet mührümüzü vurdu. İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en başta söylediği üzere; geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere al bayrağımıza selam durarak gittiler. Kıymetli hemşehrilerim İstanbul’umuzun kurtuluşu söz konusu vatan olduğunda inanmış ve tek yürek olmuş bu millete kimsenin gücünün yetmeyeceğinin ispatıdır. Ecdadımızın inançla, sabırla ve canları pahasına emanet bıraktığı bu topraklar, İstanbul’umuz bizim de canımız pahasına geleceğe taşıyacağımız kutsalımızdır. Bu kutlu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur. Aziz milletimize ve tarihe karşı vazifelerimizi yerine getirmek, İstanbul’u daha ileriye taşımak, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Harbi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Sizleri muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.