İstanbul’un en tarihi ve özel mekânlarından biri olan Sirkeci Garı, büyük küçük herkesin keyifle vakit geçireceği benzersiz bir aile festivaline 10-13 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Sirkeci Garı, 10-13 Nisan tarihleri arasında aileleri ve kadın girişimcileri bir araya getiriyor. Kültür, eğlence, eğitim ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren festival, sadece aile bağlarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kadın istihdamını destekleyen özel stantlara ve toplumsal farkındalık projelerine de yer verecek.

Festivalin organizatörü Leyla Sayar, "Bu festivalin amacı, ailelerin birlikte eğlenceli ve öğretici vakit geçirebilmesi. Aynı zamanda, toplumsal fayda oluşturmayı da önemsiyoruz. Bu nedenle kadın girişimcileri destekleyen özel stantlar oluşturuyoruz. Kadın emeğini ve üretimini görünür kılmak için yerel üreticilere, el emeğiyle çalışan kadınlara festivalde kendilerini tanıtma fırsatı sunacağız. Ayrıca, sosyal sorumluluk bilincini artırmak adına bir projeyi de festival kapsamına dahil edeceğiz" dedi.

Festivalde, kadın girişimcilik stantları, eğitici atölyeler, sahne gösterileri, aile yarışmaları, lezzet durakları bulunacak.

Kadın ve aile istihdamına katkıda bulunmayı amaçlayan festival, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam ve toplumsal dayanışma konularında da farkındalık oluşturacak. Sayar, festivalin İstanbul’un kültürel mirasını da yaşatmayı hedeflediğini belirterek, "Sirkeci Garı, şehrin tarihine tanıklık eden en önemli noktalardan biri. Bu özel mekânda hem eğlenmek hem de toplumsal fayda oluşturmak bizim için çok önemli. Ailelerin keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kadın girişimcileri destekleyeceği, sosyal sorumluluk bilincinin artacağı bir festival olmasını hedefliyoruz" dedi.