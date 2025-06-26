İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılının Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) düzenlenen toplantının ana gündem maddesi toplu taşıma ücretlerine zam teklifi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Volkan Demir başkanlığında toplanan UKOME’de, toplu ulaşım araçları ücretlerine yönelik yüzde 21,29’luk oranında zam teklifi görüşüldü. Ancak yapılan oylamada, İBB’nin zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, 500T Tuzla Şifa Mahallesi - Cevizlibağ Hattı reorganizasyonu oy çokluğu ile kabul edildi. 8+1 ve Kurumsal taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. "Deniz taksi ücret tarifesinin revize edilmesi teklifi" ise oy birliğiyle kabul edildi.