Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Bakırköy Belediyesi, gerçekleştirdiği çim biçme, ağaç budama ve bakım onarım çalışmaları ile ilçe genelindeki parkları taptaze bir görünüme kavuşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaz aylarında daha sağlıklı ve keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla çim biçme, ağaç budama ve genel bakım-onarım işlemlerini sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla parklar, taze ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Yeşil alanlarda yapılan çalışmaların yanı sıra çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarında yapılan temizlik ve yenileme işlemleri sayesinde, Bakırköylüler yazın tadını daha konforlu bir şekilde çıkarabilecek.