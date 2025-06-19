İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu ve 7 kardeşini devlet korumasına aldı, baba hakkında suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - İstanbul’da bir babanın kızına şiddet uyguladığına dair görüntülerin basın ve sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, emniyet birimlerinin olaya müdahalesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerinin hızlıca çalışma başlattığını duyurdu.

Yapılan incelemelerde, şiddet mağduru çocuğun 7 kardeşiyle birlikte yaşadığı belirlendi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 8 kardeş devlet koruması altına alındı.

Bakanlık, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki sürecin takipçisi olacağını ve babanın en ağır cezayı alması için çalışacağını açıkladı.