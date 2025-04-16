Esenler Belediyesi, "Nevakar", "Segah Tekbir", "Salat-ı Ümmiye" ve "Segah Yürük Semai" gibi unutulmaz eserlerin bestekarı Buhurizade Mustafa Itri Efendi’ye atfettiği kültür sanat sezonuna özel, "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması"na ev sahipliği yapacak. Gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 16 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Esenler Belediyesi, Türk bestekar, şair ve hattat Buhurizade Mustafa Itri Efendi’ye atfettiği 2024-2025 Kültür Sanat Sezonuna özel "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek. İstanbul şiirlerinin Türk müziği formunda bestelenmesi amacını taşıyan yarışma, kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılmasına imkan tanıyacak. Türk müziğine yeni eserler kazandırarak bu alanda üretim yapan sanatçıları teşvik etmek için düzenlenen yarışmaya başvuru sahipleri, en fazla üç eserle katılabilecek. Beste yapılacak eserlerde herhangi bir tarz, tür ya da biçim sınırlaması bulunmuyor. Katılımcılar, Türk müziğinin her formunda beste yapabilecek.

Dev isimler jüri koltuğunda

Beste yarışmasının jüri başkanlığını Prof. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy üstlenecek. Jüride, her biri alanında önemli isimler yer alacak. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göknil Bişak Özdemir, solist Sinem Özdemir Göçeri, neyzen Ahmet İslam Toz, bestekar Amir Ateş, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, halk müziği sanatçısı Özer Özel, yazar Mehmet Güntekin, solist-bağlama sanatçı Orhan Hakalmaz ve piyanist-müzisyen Yücel Arzen jüri üyeleri arasında yer alacak.

Kazananları büyük ödüller bekliyor

Yarışmada dereceye giren isimleri büyük ödüller bekliyor. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ve dördüncüye 150 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, her biri 100 bin TL olmak üzere altı kişiye mansiyon ödülü takdim edilecek. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler [email protected] adresine gönderilecek.