‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ olan Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in ismi Beypazarılı hemşehrileri tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Aslen Ankara / Beypazarı’nın Kayhan aşiretinden olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil; Beypazarı’na ilk yerleşen Kayhan aşiretine mensup olup ataları Fatih Sultan Mehmet Han’ın isteği üzerine İstanbul’a taşınmış; 1925 yılında, kaymakam olan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Diyarbakır / Lice’de Dünya’ya gelmiş olup tıp dünyasında birçok başarı elde etmiştir. 2002 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği (AANS) tarafından ‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ unvanını alan Gazi Yaşargil’in ünvanı ve adı Ankara, Beypazarı’nda bir caddeye verildi.

"Baba tarafından Beypazarılı olduğunu tespit edildi"

İlkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra Beypazarı Kültür Turizm Derneği Başkanı olarak dönemin Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çalıştığını belirten Mesut Ünsal, "Biz belli kaynaklardan duyumları aldığımızda Gazi Yaşargil’in ailesinin Beypazarı kökenli olduğunu duyduk. Mansur Bey de dedi ki, abi bunu bir araştırma yapalım. Gazi Yaşargil’in ailesinin Kayhanlı aşiretinden Beypazarılı, baba tarafından Beypazarılı olduğunu tespit edildi. Mansur Bey sayın hocamızı davet etti. Kendisiyle Taş Mektep’te bir yemek organizasyonu yaptık. Ben müzisyen olduğum için cümbüşüm vardı. O arada hocayla sohbet ettik. Beypazarı hakkında, kültür, turizm hakkında sohbet ederken görevli garson geldi. Hocam yemekler hazır, yemeğe geçelim mi diye sordu. Yukarıda da masalar hazırdı, Mansur Beyler orada oturuyordu. Rahmetli Gazi Hocam dedi ki, hocam yemek kalsın. Önce beyinleri doyuralım, mide nasıl olsa doyar dedi" ifadelerine yer verdi.

Yaşargil’e özel Yahya Kemal Beyatlı’dan Dönülmez Akşamın Ufkundayız’ı çalmak için seçtiğini söyleyen Ünsal, "Rahmetlinin gözlerinden 2 damla yaş geldi. İstanbul’da lisedeyken dedi, Yahya Kemal edebiyat dersimize girdi ve şiirini kendisinin okuduğunu söyledi. Çok duygulandım, ağzına sağlık dedi. Bir iki şarkı söyledik, sonra yemek faslına geçtik. Hocamız Mansur Bey’in bu dilekleri üzerine, Beypazarı hemşeriliğini kabul etti. Gurur duyarım Beypazarılı olmaktan, ailemin kökeni dedi. Dünya’ya, literatür mal olmuş bir insan. Bütün eğitim hayatı başarılarla dolu. Bilimsel çalışmalarını dünya çapında geliştiriyor. İsmi yaşatılıyor, Bundan sonra da yaşatılacak. Emekli olduğum okulun bulunduğu ana caddeye Prof. Dr. Gazi Yaşargil adı verildi. 77 yaşındayım. Yaşargil hocanın beyinlerine dokunduğu arkadaşlarım var. Onlar da çok üzüldüler, duygulandılar. Benim hayatıma dokundu, beni bu yaşa kadar yaşatan insan o dedi. Allah rahmet etsin, cennet mekanı olsun" şeklinde konuştu.

"Geride iyi izler bıraktı, kendisine çok teşekkür ediyoruz"

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Caddesi üzerinde dükkanı olan esnaf Kadir Uluca, "Değerli bir hocamızı kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Dünya çapında tanınmış bir hocamız. Beypazarılı olarak gurur duyuyoruz. Yetiştirdiği hocalar, talebeler artık bu bayrağı taşıyacaklar. Zamanında buraya Mansur Yavaş’ın davetiyle gelmişti, bunu iyi hatırlıyorum. Caddeye Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in adı verildi. Her zaman anılacak. Zamanında, belediyemiz tarafından meclisten geçirildi. Geride iyi izler bıraktı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Taş Mektep’te misafir edilmişti. Buranın medarı iftiharı kendisi" dedi.