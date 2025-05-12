İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Terör örgütünün kendini feshettiğini açıklamasıyla ‘terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşıldı, ülkemiz için yeni bir dönem başladı. 21. yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olması yolunda ülkemiz önemli bir prangadan kurtuldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün kendini feshettiği açıklamasına ilişkin olarak Türk iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Avdagiç, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacaklarını belirterek, "Onları hep minnetle anacağız. Hafızalarımızda hep taze kalacaklar. Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir Mehmetçiğimizi, onların eşlerinin, çocuklarının ve ailelerinin acılarını, fedakârlıklarını sonsuza kadar tüm nesillerimiz hafızalarında diri tutacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Avdagiç, yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam’ olacağına işaret etti.

Şekib Avdagiç, Türkiye’nin 21. yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olması yolunda önemli bir prangadan kurtulduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin büyük inisiyatifleriyle zorlu bir dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını kaydetti.

"Ekonomide olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz"

Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak ‘terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle anıyoruz. Türkiye’nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşıyoruz. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artışın ekonomimize olumlu yansıyacağına işaret ederek şöyle devam etti: "Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz.

Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz."

"Barış ve terörsüz Türkiye’nin şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmayacağız"

Şekib Avdagiç, şüphesiz bulunduğumuz coğrafyanın yapısı itibariyle Türkiye’nin birinci önceliğinin hep güvenlik olacağını kaydetti. Avdagiç, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Öte yandan yakın tehdit olarak yaşadığımız terör örgütü tehlikesinin, Devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf edilmesiyle, savunma ve iç güvenliğe tahsis edilen yüksek pay ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ayrılacaktır.

Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye’yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor.

Barış ve terörsüz Türkiye’nin şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmayacağız."