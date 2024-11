Türkiye’yi sarsan ’yenidoğan çetesi’ iddianamesinin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma pazartesiden bu yana kan donduran ifadelerle sürerken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Hesabını sormak için her zaman konunun takipçisi olacağız. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bu artık bizim için bir çürük elma operasyonu, ayıklamaya devam edeceğiz. İstanbul’da 142 bin sağlık personeli var. Onların bu yaftanın altında kalmaması için mücadeleye devam etmemiz lazım. Her türlü illegalitenin peşindeyiz. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle iş birliği yaparak, acil durumdaki bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek bebek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen ‘yenidoğan çetesi’ne yönelik operasyonda iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma pazartesi günü başladı. Adı geçen hastanelerin kapatıldığı olayda 18 Kasım’da başlayan ilk duruşma bugün de sürüyor. Duruşmada sanıklar çarpıcı ifadeler kullanırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Doç. Dr. Güner, görevini layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarının çabasına dikkat çekti.

“Her zaman konunun takipçisi olacağız”

Doç. Dr. Güner konuya ilişkin, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak davaya müdahiliz, avukatlarımız birebir takip ediyor. Bu insanlıktan nasibini almamışlara hesabını sormak için biz her zaman konunun takipçisi olacağız. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bu artık bizim için bir çürük elma operasyonu. Çürük elmalarımızı ayıklamaya devam edeceğiz. Biz şunu söylemek istiyoruz; kim varsa çürük elma, kim varsa bu başarılı sağlık hizmetimizi baltalamak isteyen biz peşinde olacağız” dedi.

“İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu sanık kürsüsü olacak”

Gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarının emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Güner, “Beyazın içindeki siyah nokta gibi düşünün. Biz bu işe gönül vermişiz insan hayatını korumak, geliştirmek için, o bebekleri bizim hemşirelerimiz kendi çocuklarından sayıp kendi çocukları gibi beslediler. İstanbul’da 142 bin sağlık personeli var. Onların bu yaftanın altında kalmaması için bu noktada bizim mücadeleye devam etmemiz lazım. Her zaman söylediğimiz gibi bu doktoru, hemşiresi, çalışanı bu memleketin evlatları. Biz her türlü durmayacağız, koşacağız, koşmaya devam edeceğiz. Aslında denetimin sonuçlandığı, onların sanık kürsüsünde olduğundan ortaya çıkmış oluyor. Biz her türlü illegalitenin peşindeyiz. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından "yenidoğan çetesi"ne ilişkin yapılan operasyon sonrası Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimler daha sıklaşırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla Türkiye’nin önde gelen yenidoğan uzmanlarının yer aldığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" oluşturuldu. Komisyonun kamuda ve özeldeki bütün hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarında işleyiş ile denetim süreçlerini takip etmesi planlanıyor.