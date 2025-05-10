HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil sağlık hizmetleri çerçevesinde köy köy dolaşarak, vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil sağlık hizmetleri çerçevesinde Köşkünü köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümünü yapan ekipler; muayene, reçete yazımı gibi temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık eğitimi, beslenme danışmanlığı ve sigara bırakma desteği konuşlarında da bilgilendirmelerde bulundu. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil sağlık hizmetlerinin düzenli olarak süreceğini belirten yetkililer, vatandaşların eğitimlere gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu söylediler.

"Hedefimiz yerinde hizmetle toplum sağlığını güçlendirmek"

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mobil sağlık ekiplerimizle vatandaşlarımıza yerinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Amacımız toplum sağlığını güçlendirmek ve sağlık hizmetini herkes için ulaşılabilir kılmaktır" denildi.

Bu uygulama ile sağlık hizmetlerinin artık ayaklarına kadar geldiğini belirten vatandaşlar ise yetkililere teşekkür ettiler.