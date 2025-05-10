Çocuk sağlığının ve hastalıklarının geleceği, hekimlerin problemleri ve çözüm yolları, bu yıl 60.’sı düzenlenen Türk Pediatri Kongresi’nde masaya yatırıldı.

‘Pediatri’nin Değişen ve Zorlaşan Yüzü’ temasıyla düzenlenen ve 2 binden fazla çocuk doktorunun katıldığı kongrenin farklı oturumlarında 300’ün üzerinde konuşmacı görev aldı. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, dünyanın her yerinde çocuklarla ilgili sorunlar yaşandığını belirterek, çocuklarda entelektüel gelişimin sağlanması, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve tüm organların sağlıklı gelişimi açısından ilk 5 yaştaki beslenmenin çok mühim olduğunu söyledi. Kasapçopur, "Çocukları işlenmiş gıdalardan, sosyal medyadan, aşırı ilaç kullanımından korumak zorundayız. Çocukların ağrısız, acısız, özgürce hareket edebildiği, hayallerinin peşinden koşabildiği bir dünya oluşturmak zorundayız. Tek amacımız hastaları iyileştirmek ve çocukları güvenli bir geleceğe taşımak" diye konuştu.

Yapay zeka konusuna da değinen Kasapçopur, hekimliğin insanın yapacağı bir meslek olduğunu belirterek, "Tanı koyma süreci ve diğer süreçler hepsi insanın yaşama geçireceği süreçler. Yapay zeka, insanın yerini tutacak, insanın yaptığı tanı koyma sürecini yapacak diğer süreçleri yapacak bir etkinliğe sahip değil. Ancak yapay zeka neler yapılabileceğine yönlendirebilir. Yapay zeka hiç bir zaman hekim olmayacak" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Başer de obeziteye dikkat çekerek, obezite oranının yıllarca Avrupa’ya göre daha düşük olmasına rağmen son yıllarda yükselişe geçtiğini açıkladı. Başer, "Türkiye’de obezite diye tanımladığımız sorunun oranı yüzde 10-15 arasında. Bu da ABD’deki çocuklarla aynı düzeyde. 5 binden fazla çocuk üzerinde yaptığımız araştırma, batı tipi beslenmenin Avrupa ve ABD’dekilere oranla ülkemizde obezite oranlarını yükselişe geçirdiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat, değişen dünyanın çocuk hastalıklarına yansımasının konuşulacağını belirterek, "Dijital yaşamın çocuklarda sebep olduğu sorunları da ele alıyoruz. Hareketsiz yaşamın getirdiği duruş bozuklukları, obezite, fiziksel ve ruhsal problemlerini de masaya yatırıyoruz. İklim krizinin çocuk sağlığı üzerindeki etkisi de yine gündemimizde yer alıyor" dedi.

Canpolat da, yapay zeka konusunda, "Yapay zeka insanın yerine geçemez. İyi, akıllı bir asistan yardımcı olabilir. Hekimin yerini asla alamaz. Bizim yapay zekadan ne kadar doğru, verimli yararlanabiliriz bunu anlamamız gerekir" dedi.

Hava kirliliğinin artmasının çocukların astım hastalığı ve daha fazla gribal enfeksiyonlarla karşılaşması gibi sorunları bulunduğuna da dikkat çekilen kongrede, çocuklarda ilk başta gribal enfeksiyon gibi algılanan ateşli hastalıkların genetik kaynaklı yinelenen ateşli hastalıklar arasında olabileceği ve bunun da ciddi sonuçları doğurabileceğini ifade edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Çocuk sağlığı denildiğinde çocukla ilgili her türlü olay bu konu kapsamında olabilir. Şiddet, çocuk işçiler, taciz ve akran zorbalığı. Bu tür olaylara kurum olarak müdahale ederek süreçleri iyi yönde geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kenan Barut, artan şiddet eğilimlerinin çocuklara yansımasının akran zorbalığı olarak görüldüğünü belirtirken bu konuda hekimlere, ailelere ve devlete önemli görevler düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Barut, "Sosyal medyanın kullanılmaya başlamasıyla birlikte ekranlarda çok fazla gördüğümüz şiddet tutumlarının çocuklara bir yansıması var. Bizlere çok iş düşüyor. Çocuklarımıza eğitim vermek. Doğruyu, güzeli yansıtmak. Doğruyu güzeli onlara ne kadar yansıtabilirsek, topluma yansıması da o kadar iyi olur" dedi.

Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, pestisitin sağlık üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çektiği konuşmasında, "Pestisit hemen kaybolmuyor, 20-30 yıl dünya üzerinde kalıyor. Bunu topraktan, toprağa değen sudan, gıdalardan alabiliyoruz. Bu da çocuklarda zeka ve dikkat eksikliği hatta otizim gibi sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

"Sağlık Bakanlığı Türk Pediatri Kurumu ile işbirliği yapıyor"

Prof. Dr. Kenan Barut, çocuk hekim sayısının azalmasıyla ilgili problemin çözümü için Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yaptıklarını belirterek, "Doğuda bazı tıp fakültelerinin pediatri bölümleri kapanmanın eşiğinde. Bakanlık bizden dünyadaki modelleri incelememizi istedi. ABD ve Avrupa’yı araştırdık. Gördüğümüz kadarıyla homojenizasyonu sağlama durumundayız. İleride bu sorunlar giderildiğinde bu problemin de çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.