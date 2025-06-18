Hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "15 Mayıs 2024’te hastane başhekimliğine yazılı bildirilen şikayet; 27 Mayıs 2024’te İl Sağlık Müdürlüğümüzce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş olup konu hakkında inceleme başlatılmıştır. İnceleme sürecinde 17 Şubat 2025’te Bahçelievler’de bir özel hastanede müdürlüğümüz denetim ekibi tarafından bahsi geçen doktorlardan biri mesai saatlerinde kurum dışı işlem yaparken suçüstü yakalanmıştır" denildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında 1’i profesör olmak üzere 11 şüpheli İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Olayda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne hastaların sözlü şikayetlerin yanı sıra 15 Mayıs tarihinde yapılan yazılı şikayetler üzerine Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve ekibi durumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti. Ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili süreç başlatılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu.

"Gizliliğe azami önem gösterilmesi gerekmektedir"

Müdürlüğün İstanbul Emniyeti’ne yaptığı ihbarda ise, "Bu durum sadece aşağıda ismi geçen kişilerle sınırlı olmayıp, yapılan sözle şikayetlerden anlaşıldığı üzere hastanedeki göğüs cerrahisi ekibinde yer alan birçok personelin dahil olduğu, başka personellerin de hastanede yapılacak sağlık hizmetleri için para talep ettiği veya hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirildiği gibi birçok sözel şikayet bulunmaktadır. Tarafımıza bildirilen şikayetlerin suç unsurları içeren hususlar barındırması nedeniyle gizliliğe azami önem gösterilmesi gerekmektedir" gibi ifadeler dikkat çekti. Sonrasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde şüphelilere yönelik detaylı çalışmalar yapıldı.

"27 Mayıs 2024’te müdürlüğümüzce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi"

Şüphelilere yönelik çeşitli takipler yapılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Mayıs 2024 tarihinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yazılı olarak bildirilen şikayet; 27 Mayıs 2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş olup konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Hastanenin göğüs cerrahi biriminde görevli olan personeller hakkında, hasta ve hasta yakınları tarafından farklı tarihlerde yapılan; ilgili personellerin hastane içinde veya dış merkezde ameliyat yapmak ve patolojik materyallerin hastane dışına gönderilmesi konularında para ve menfaat talebinde bulundukları, maddi menfaat sağlayan hasta ve hasta yakınlarının ameliyat ve patolojik materyal temini işlemlerinin yapıldığı, maddi menfaat sağlamaktan kaçınan hasta ve hasta yakınlarının ise başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği ve ameliyat, biyopsi işlemlerinin yapılmadığı yönünde şikayetler saptanmıştır" ifadeleri yer aldı.

"Tanı konulmadan özel hastaneye yönlendirilerek yaklaşık 10 gün ışın tedavisi aldıkları beyanı"

Açıklamanın devamında, "Başvuruda bulunan kişi, doktoru tarafından yüklü miktarda bağış yapmaları karşılığında öncelikli olarak babasının ameliyatını yapabileceğini söylediğini beyan etmektedir. Benzer şekilde bir başka şikayette, doktor tarafından, hastane içerisinde yapılması mümkün olan işlemler olmasına karşın önce biyopsi yapılması için özel bir hastaneye yönlendirildiklerini ardından hiçbir tanı konulmamasına rağmen başka bir özel hastaneye yönlendirilerek yaklaşık 10 gün ışın tedavisi aldıklarını beyan etmişlerdir. Bahsedilen yazılı şikayetler dışında hastaneye sözlü müracaatların da olduğu ve bu müracaatlarda maddi menfaat sağlanmaması nedeniyle hastaların işlemlerinin yapılmadığı ve kasıtlı olarak bekletildiği, ötelendiği ifade edilmektedir" denildi.

"Doktorlardan biri mesai saatlerinde kurum dışı işlem yaparken suçüstü yakalanmıştır"

Olayda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından mesaide olması gereken hekimin mesaide olmadığına yönelik tutanak tutulduğu öğrenildi. Hekimin özel bir hastanede olduğu iddiası sonrası ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Denetim ekibi tarafından hızla harekete geçilerek özel hastaneye gidildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında konuya ilişkin ise, "İnceleme sürecinde 17 Şubat 2025 tarihinde konu hakkında Bahçelievler’de bulunan bir özel hastanede Müdürlüğümüz denetim ekibi tarafından bahsi geçen doktorlardan biri mesai saatlerinde kurum dışı işlem yaparken suçüstü yakalanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen süreçte bugün gelinen noktada ilgili şahıslar gözaltına alınmıştır"