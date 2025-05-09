İstanbul'da Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kadınlar İçin Güvenli Yaşam Çalıştayı”nda, kadınların kentte güvenli ve eşit bir yaşam sürmesi için çözüm önerileri tartışıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte “Kadınlar İçin Güvenli Yaşam Çalıştayı” düzenledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar’ın ev sahipliği yaptığı çalıştaya, kadın akademisyenler, sosyologlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. 6 masada, kamusal alanda güvenlik, dijital güvenlik, ev içi destek mekanizmaları, eğitim ve iş yaşamında güvenlik, kırılgan grupların deneyimleri ile kurumsal iş birlikleri ele alındı.

Başkan Ovalıoğlu, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “2025’te 168 kadın hayattan koparıldı. Bu yıl aile yılı ilan edildi, ancak ailenin yükünü omuzlayan kadınlar neden korunmuyor? Şiddete uğrayan kadınların sesi duyulmuyor. Aile, güvenle büyüyen çocuklar ve kendini güvende hisseden kadınlar demektir. Kadınları yaşatmadan aileden söz edilemez. Yerel yönetimler olarak güvenli kentler yaratmak zorundayız. Afetlerde, ekonomik krizlerde en çok kadınlar mağdur oluyor. Kadın dostu kent tasarımı, güvenli dijital dünya ve eşitlikçi kurumlar mümkün. Bakırköy’de kadınlar yalnız hissetmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, kadınların kentte güvenli ve eşit bir şekilde var olabilmesi için ortak akıl geliştirdiklerini belirtti.

“Güvenlik, fiziksel, duygusal, dijital ve ekonomik boyutlarıyla temel bir insan hakkıdır. Kadınlar sokakta, dijital ortamda, iş yerinde ve evde güvende hissetmeli. Bakırköy’de atılan bu tohumun tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyoruz. İBB Kadın Destek Hattı 8.800 kadına hizmet verdi. Yakında Bakırköy ile protokol imzalayacağız. Bakırköy, kadın bir belediye başkanı ve beyin cerrahı olan Ayşegül Ovalıoğlu ile çok şanslı. Toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkan bir lider” dedi.

Çalıştay, kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek ve adil kentler inşa etmek için yeni politikalar geliştirme hedefiyle tamamlandı.