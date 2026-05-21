Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler İstanbul'a geldi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için teknelerle 44 ülkeden yola çıkan aktivistler, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulmuştu. İçinde 78 Türk katılımcı bulunan aktivistleri taşıyan uçak, Ramon Havalimanı'ndan yola çıkarak, saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler, havalimanındaki pasaport kontrollerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna gidecek.