Isparta Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 yendiği maç için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dev ekran kurdu. Vatandaşlar, belediyenin kurduğu ekrandan maçı takip ederek, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Arena Riga’da oynanan maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk periyodu 26-16, ikinci periyotu 49-31 ve üçüncü periyotu 72-51 önde tamamlarken, son periyotta 94-68 galip geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvada namağlup olarak finale adını yazdırdı. Isparta Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Yunanistan arasında oynanan müsabaka için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dev ekran kurdu. Sporseverler 12 Dev Adam’ın finale giden bu zafer gecesini açık havada dev ekrandan takip etti. Isparta Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de vatandaşlarla birlikte meydanda maçı izledi. Vatandaşların maça ilgisi yoğun oldu. Maçın tamamlanmasıyla meydanda büyük coşku yaşandı.