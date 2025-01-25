Isparta’da 20 günde 21 bin 703 sürücüye cezai işlem: 568 araç trafikten men edildi Isparta’da 20 günde 21 bin 703 sürücüye cezai işlem: 568 araç trafikten men edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam bir saat süren denetimlerde 250 şahıs ve 73 aracı kontrol etti. Denetimler sonucunda 20 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün akşam saat 21.00 - 22.00 arasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 250 şahıs, 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle trafikten men edildi.

Kaynak: iha