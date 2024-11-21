Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Darıbükü köyünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski evler seyirlik görüntü oluşturuyor.

Isparta’nın doğa harikası yerlerinden Sütçüler ilçesi özellikle sonbaharda büründüğü renklerle kartpostallık görüntü oluşturuyor. Bölgede seyirlik manzaraların oluştuğu yerlerden biri de Kasımlar Barajı ve HES projeleri dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan Darıbükü köyü. Baraj inşaatı sonrası yeni evlerine geçen köylülerin bıraktığı eski yerleşim yerindeki yapılar, yağışların da azalmasıyla gün yüzüne çıktı. Taş ve ahşaptan yapılan evler sular altında özellikle sonbahar renkleriyle seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.