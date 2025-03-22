Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 80 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün motosikleti çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.20 sıralarında Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Etem Y. yönetimindeki 32 ACT 036 plakalı Tofaş marka otomobil ile 14 yaşındaki E.A.’nın kullandığı 32 AFH 183 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla inceleme başlatıldı.